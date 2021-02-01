В Тульской области от коронавируса начали прививать сотрудников УФСИН: они относятся к категории наиболее подверженных риску заражения

В Тульской области от коронавируса начали прививать сотрудников УФСИН Фото: материалы пресс-служб

В Туле приступили к вакцинации сотрудников УФСИН России по Тульской области от коронавирусной инфекции. Еще в декабре минувшего года, практически в первых рядах, от коронавирусной инфекции привились медицинские работники учреждений уголовно-исполнительной системы. Сотрудники этой сферы относятся к категории тех, кто наиболее подвержен риску заражения.

В настоящее время привиться могут все желающие из числа сотрудников и работников УИС, а также члены их семей.

В Тульскую область поступило необходимое количество доз вакцины «Спутник V». Прививка, которая делается в два этапа, является добровольной и абсолютно бесплатной. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. Далее пациент проходит обязательный осмотр врача и, если не выявлено противопоказаний, принимает первую дозу препарата.

Вторая доза вакцины вводится пациенту спустя 21 день.