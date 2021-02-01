В Тульской области мужчина угнал машину у собутыльника и поехал кататься по городу Фото: Алексей ФОКИН

В Суворове мужчина приехал к знакомому в гости на своей машине «Фольксваген Пассат». В теплой компании мужчины, конечно, решили выпить спиртного.

В процессе распития алкоголя у хозяина квартиры возникло желание покататься на машине товарища, о чем он его и просил. Однако собутыльник не решился дать знакомому покататься на своем авто.

Тогда рьяный автомобилист дождался, пока от сильного опьянения хозяин машины уснет, и, тайно забрав у него ключи, поехал кататься на чужом авто.

Уснувший владелец машины вовремя очнулся и сразу завил в полицию об угоне.

Яблоко раздора — автомобиль «Фольксваген» — обнаружили и вернули владельцу. А вот 22-летний любитель покататься на чужих машинах доставлен в отдел МВД для разбирательства. Маленькая «шалость» обернулась ему тем, что в полиции теперь возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».