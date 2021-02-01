В Туле два магазина известной сети торговали табачной продукцией с нарушением правил Фото: Алексей ФОКИН

В ходе административного расследования в отношении АО «ДИКСИ Юг» были выявлены нарушения в двух магазинах. Обе торговые точки, находясь менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений, торговали сигаретами.

Под санкции попали магазины на улице Николая Руднева, 57 и на Красноармейском проспекте, 25. Первый находится в непосредственной близости от центра образования № 36, расположенного в доме № 62. Второй - в непосредственной близости от центра образования №1, который располагается на улице Вересаева, 8.

В результате было возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.53 КоАП РФ - несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями — то есть на расстоянии ближе 100 метров от образовательных учреждений. Статьей предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.