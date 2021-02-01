Иностранным студентам позволят вернуться в тульские вузы Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент в Тульской области находятся 882 иностранных студента. Еще 177 пока находятся за пределами России. Все они покинули учебные заведения еще в первую волну коронавирусной инфекции.

Данная тема - безопасное возвращение студентов к учебе в вузах Тулы - находится на контроле регионального правительства. Как и другим гражданам, прибывающим из-за границы, универсантам придется пройти двухнедельную самоизоляцию и сдать анализы на коронавирус. Только после этого они будут допущены до учебного процесса.