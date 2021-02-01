В Тульской области больной туберкулезом скрывался от лечения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области мужчина, зная о свое диагнозе, не лечился от туберкулеза и скрывался от судебных приставов.

Заболев, гражданин был направлен на лечение, однако, почему-то решил скрыться от медицинских работников. По месту регистрации больной не проживал и всячески скрывал свое место нахождения. Тем не менее, судебные приставы его все-таки нашли.

В результате мужчина принудительно был доставлен в ГУЗ "Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1" для дальнейшего лечения.