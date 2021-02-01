В Тульской области в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Фото: материалы пресс-служб

31 января в 15:15 на 14-ом километре дороги «Новомосковск-Сокольники-Березовка» Новомосковского района 20-летний молодой человек при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении и столкнулся с «KIA Optima».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ», он получил различные травмы и был госпитализирован.

Кроме того, различные травмы получил и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 16 лет. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Уважаемые водители, помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!