На выходных в Тульской области сбили несовершеннолетнего: мальчик госпитализирован Фото: материалы пресс-служб

30 января в 21:45 на первом километре автодороги автоподъезд к населенному пункту Первомайский Новомосковского района произошло ДТП.

20-летний молодой человек на «ВАЗ 21101» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — 13-летнего мальчик.

По предварительной информации, он двигался по краю проезжей части в темное время суток попутно движению автомобиля без световозвращающих элементов. Кроме того, на улице не было искусственного освещения.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств.