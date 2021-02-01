В Тульской области водитель без прав выехал на встречку и спровоцировал ДТП Фото: материалы пресс-служб

29 января в 20:55 на 178-ом километре автомагистрали М-2 «Крым» городского округа города Тулы мужчина на «Nissan Wingroad» с просроченными правами выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем — «Skoda Octavia».

В результате ДТП пострадали три человека. Ими оказались водитель«Skoda» и его пассажиры: женщина 43 лет и мужчина 37 лет.

Все они получили различные травмы и были госпитализированы.