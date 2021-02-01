1 февраля Тулу продолжают чистить от снега Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 1 февраля, проводятся работы по уборке городских территорий и поселений Большой Тулы.

В территориальных округах ежедневно убирают мусор, ликвидирую стихийные свалки, чистят снег и снимают незаконно размещенную рекламу. Кроме того, дороги обрабатываются противогололедными материалами. Сегодня в таких работах задействовано 97 человек.

Наряду с этим, продолжается уборка снега на Всехсвятском кладбище, кладбище Дм. Солунского, кладбищах №1 и 3.