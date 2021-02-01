Данные о коронавирусе в Тульской области за минувшую неделю: выздоровели 1348 жителей Фото: Алексей ФОКИН

февраля 1348 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 26 353 человека.

Наряду с этим, за минувшую неделю зарегистрирован 1 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 29 098 случаев заболевания.

Кроме того, за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 56 пациентов в возрасте от 36 лет до 91 года. У большинства погибших обнаружены хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1016 человек.