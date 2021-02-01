Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 февраля 2021: за сутки 188 человек выздоровели Фото: Алексей ФОКИН

У 172 человек тесты выявили COVID-19 в Тульской области за сутки. Такие данные сообщает оперативный штаб региона. Так, на 1 февраля общее число заболевших коронавирусом составляет 29 098 человек. Это жители разных городов и районов области.

Выздоровело же от болезни за сутки 188 человек и 26 353 пациента в общей сложности. У них тесты показали отрицательный результат. Ежесуточное число выздоровевших продолжает превышать количество заболевших.

Также сообщается, что 7 пациентов с различными осложнениями и хроническими заболеваниями скончались за минувшие сутки. Они были жителями Тулы и области. Общее число умерших с COVID-19 составляет 1016 человек.