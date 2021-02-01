Кабинет вакцинации от коронавируса открылся в Гостином дворе в Туле Фото: Архив "КП"

В Туле открылся кабинет вакцинации от коронавируса в торговом центре «Гостиный двор». Он располагается на третьем этаже здания.

Кабинет будет работать ежедневно с 10 до 19 часов без выходных. В этом его плюс: не нужно тратить время на запись, привиться можно даже в выходные.

Пройти процедуру могут все желающие. Каждого встречает администратор, измеряет температуру. При входе пациенты получат бахилы, перчатки и маски. Все желающие могут обработать руки кожным антисептиком.

Далее пациент заполняет необходимую документацию и проходит в кабинет врача, где и происходит вакцинация после необходимых предшествующих процедур. В данном пункте прививают вакциной «Спутник V». После прививки пациент находится под наблюдением врача еще в течение 30 минут.

До вакцинации нельзя употреблять алкоголь три дня, а после нее не рекомендуется перенапрягаться физическими нагрузками, париться в бане или сауне и сильно мочить место прививки.