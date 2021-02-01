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Житель Тульской области может сесть на 20 лет за распространение галлюциногенных веществ

Он создавал «тайники-закладки» для распространения наркотиков
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Житель Тульской области может сесть на 20 лет за распространение галлюциногенных веществ

Житель Тульской области может сесть на 20 лет за распространение галлюциногенных веществ

Фото: материалы пресс-служб

19-летний житель Щёкинского района задержан по подозрению в распространении наркотических веществ в Туле. У него нашли измельчённые грибы, содержащие вещество, вызывающее галлюцинации.

У полицейских имеются сведения о десяти «закладках», сделанных мужчиной. Кроме того, на съёмной квартире подозреваемого нашли и изъяли идентичные вещества, упаковочные материалы и электронные весы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228.1 УК РФ. Максимальным наказанием за подобное преступление является лишение свободы на срок до 20 лет.

ЧП