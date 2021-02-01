В Туле мужчина поцарапал припаркованный автомобиль и порезал на нем колеса Фото: Алексей ФОКИН

В Туле был замечен молодой человек молодой человек с ножом, который повредил чужой припаркованный автомобиль на улице Максима Горького.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, к ним обратились очевидцы. Они сообщили, что, находясь в своем автомобиле, они стали свидетелями того, как неизвестный гражданин с ножом порезал им колеса, повредил покрытие и скрылся в подъезде.

Подозреваемый мужчина был быстро замечен, когда выходил из подъезда. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали правоохранителям. По данному факту проводится проверка.