В Тульской филармонии состоялся юбилейный вечер Вениамина Наймана

В концертном зале Тульской филармонии прошел юбилейный вечер Вениамина Наймана. В празднике приняла участие министр культуры Тульской области.

За годы творческой деятельности Вениамин Найман поставил множество программ и спектаклей, в том числе экспериментальных, в которых объединены музыка и драма, хореография, оригинальный жанр и мультимедиа.

На праздничном вечере представили премьеру музыкального спектакля по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». В творческую группу проекта вошли артисты Тульского академического театра драмы и артисты Тульской филармонии.

Вениамин Найман является сценаристом и режиссером самых значимых городских и областных мероприятий, среди них мероприятия в рамках проекта «Тула - новогодняя столица» и празднование 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.