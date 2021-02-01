В районе Болдина в Туле «мёртвая» пробка из-за аварии

Понедельник, как известно, день тяжелый. Не обошлось без происшествий и в этот раз. Начало недели для жителей Привокзального района города ознаменовано «мёртвой» пробкой, которая образовалась на слиянии улиц Путейская и Болдина.

Красным на карте подсвечено сразу несколько улиц. «Стоят» улицы Болдина, Путейская, Дмитрия Ульянова, часть Одоевского шоссе и даже некоторые примыкающие к нему дороги.

Судя по фотографиям с места происшествия, прямо на дороге загорелась машина. Других участников ДТП очевидцы не наблюдали. Автомобиль выгорел довольно сильно, у него «спустило» колеса.

Информация о пострадавших и другие подробности происшествия уточняются.