В Тулу снова пришло похолодание: надолго ли? Фото: Алексей ФОКИН

На наступившей неделе в Тулу снова пришло похолодание. В регионе всю неделю ожидаются стабильные минусовые температуры. Неделя «открылась» ясным солнечным и морозным утром понедельника. Однако на неделе солнце редко будет радовать жителей Тульской области.

Морозная погода ожидается в регионе на протяжение всех семи дней. Под выходные снова прогнозируются сильные морозы.

Уже в пятницу вечером будет до -15, а на будущих выходных до -18. Небольшой снег будет идти всю неделю, кроме того, должно быть довольно пасмурно.