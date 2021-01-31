В Туле задержали шоплифтеров: магазинные воры

В полицию обратилась женщина- директор магазина

В поселке Западный в Туле, в супермаркете было совершенно преступление. В полицию обратился директор магазина с сообщением, что из торгового зала двое неизвестных украли обувь, хозтовары и продукты.

По камерам видеонаблюдения удалось установить личности воров: ранее судимая 21-летняя представительница цыганского этноса и безработный 22-летний житель Советска. Молодых людей задержали, похищенное было изъято, по факту правонарушения проводится проверка.