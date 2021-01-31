С завтрашнего дня в Тульской области будут работать 44 прививочных кабинета: 1 февраля

Прививки делают работникам тульских предприятий

В Тульском крае на данный момент работают 39 прививочных кабинета. Почти каждый день открываются новые пункты вакцинации. С 1 февраля в Тульской области будут работать 44 прививочных кабинета. Пункты открываются на тульских предприятиях, что делать прививки персоналу, и не отрывать его от производства.

1 февраля в 11:00 пункт вакцинации будет открыт в ТЦ «Гостиный двор» в самом центре Тулы. А в 12:30 состоится выездная вакцинация преподавательского состава ТулГу.