В Туле сотрудниками Росгвардии был задержан автомобильный вандал

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника Фото: Архив "КП"

К правоохранителям поступила жалоба, что некий гражданин порезал шины и поцарапал покрытие автомобиля, припаркованного на улице Максима Горького.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, очевидцы, которые находились во время правонарушения в другом автомобиле, сообщили им приметы злоумышленника.

Подозреваемого задержали когда он вышел из подъезда. Задержанным является ранее судимый 36-летний мужчина. Проводится проверка.