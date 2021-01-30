Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Туле сотрудниками Росгвардии был задержан автомобильный вандал

36-летний мужчина порезал шины
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника

Фото: Архив "КП"

К правоохранителям поступила жалоба, что некий гражданин порезал шины и поцарапал покрытие автомобиля, припаркованного на улице Максима Горького.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, очевидцы, которые находились во время правонарушения в другом автомобиле, сообщили им приметы злоумышленника.

Подозреваемого задержали когда он вышел из подъезда. Задержанным является ранее судимый 36-летний мужчина. Проводится проверка.

ЧП