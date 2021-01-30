В Тульской области будет решён вопрос с аварийным жильем

Жительница Бородинского обратилась к Алексею Дюмину Фото: Архив "КП"

29 января жительница посёлка Бородинский обратилась к губернатору Алексею Дюмину с просьбой помочь с аварийным жильем. Женщина проживает в доме, который находится в аварийном состоянии.

На данный момент происходит расселение граждан многоквартирных домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. За один год проблему решить невозможно, но стараются помочь всем людям из аварийных домов- отмечает глава региона.

Алексей Дюмин поручил разработать варианты строительства дома и решить вопрос с переселением жителей Бородинского из аварийного жилья.