5 февраля в Туле в Доме Белявского откроется фотовыставка

ТИАМ c 2020 года реализует совместно с филиалом Союза фотохудожников России в Тульской области проект «Фотографический кабинет» Фото: Архив "КП"

Выставка продолжает проект «Фотографический кабинет, который реализует ТИАМ с 2020 года совместно с Союзом фотохудожников России в Тульской области. Персональная выставка Евгения Степанова является третьей в рамках этой серии экспозиций.

В выставку входят работы, соединяющие пейзажную тему, фаунд- арт, и стрит фотографию. Посмотреть фотоработы туляки смогу с 5 февраля по 14 марта.