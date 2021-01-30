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5 февраля в Туле в Доме Белявского откроется фотовыставка

5 февраля в Доме Белявского откроется выставка «Stepanov.jpg. Фотографии Евгения Степанова»
Источник:kp.ru
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ТИАМ c 2020 года реализует совместно с филиалом Союза фотохудожников России в Тульской области проект «Фотографический кабинет»

ТИАМ c 2020 года реализует совместно с филиалом Союза фотохудожников России в Тульской области проект «Фотографический кабинет»

Фото: Архив "КП"

Выставка продолжает проект «Фотографический кабинет, который реализует ТИАМ с 2020 года совместно с Союзом фотохудожников России в Тульской области. Персональная выставка Евгения Степанова является третьей в рамках этой серии экспозиций.

В выставку входят работы, соединяющие пейзажную тему, фаунд- арт, и стрит фотографию. Посмотреть фотоработы туляки смогу с 5 февраля по 14 марта.

Культура