На каких улицах Тулы будет перекрыто движение 31 января

31 января 2021 года в Туле Фото: Архив "КП"

31 января на улицах города состоятся работы по вывозу и уборке снега. В связи с этим движение на некоторых улицах Тулы будет ограничено.

Так, запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00:00 до 23:00 по ул. Федора Смирнова на участке от ул. Коминтерна до Красноармейского проспекта, по Красноармейскому проспекту на участке от площади Московского вокзала до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе на участке от ул. Сойфера до Красноармейского проспекта, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Революции до Красноармейского проспекта, по ул. Каминского на участке от ул. Тургеневская до проспекта Ленина, на парковочном пространстве по ул. Менделеевская в районе дома 8.

Помимо выше приведенных улиц, будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 08:00 до 18:00 по ул. Федора Смирнова на участке от ул. Коминтерна до Красноармейского проспекта, по ул. Каминского на участке от ул. Тургеневская до проспекта Ленина.