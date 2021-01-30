Туляков предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Туляков просят воздержаться от посещения несанкционированных мероприятий Фото: Архив "КП"

УМВД России по Тульской области предупреждает граждан, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года, и за непосредственное участие в таковых, предусмотрена ответственность. Любая провокация будет расцениваться как посягательство на общественный порядок и угрозу безопасности граждан.

Полиция призывает жителей Тулы и гостей областной столицы не принимать участие в несогласованных с властями публичных мероприятиях.