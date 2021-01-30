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Туляков предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных акциях

УМВД России по Тульской области предупреждает жителей и гостей областной столицы
Источник:kp.ru
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Туляков просят воздержаться от посещения несанкционированных мероприятий

Туляков просят воздержаться от посещения несанкционированных мероприятий

Фото: Архив "КП"

УМВД России по Тульской области предупреждает граждан, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года, и за непосредственное участие в таковых, предусмотрена ответственность. Любая провокация будет расцениваться как посягательство на общественный порядок и угрозу безопасности граждан.

Полиция призывает жителей Тулы и гостей областной столицы не принимать участие в несогласованных с властями публичных мероприятиях.