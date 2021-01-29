Волейболистки «Тулицы-2» обыграли лидера Молодежной Лиги Фото: соцсети

Матч с казанской командой «Динамо - АК БАРС - УОР» прошел в спорткомплексе «Новое поколение» 29 января. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяек площадки.

Уверенно лидируя в первых двух партиях — 25:18 и 25:19 — тулячки слегка расслабились в третьей - 19:25, но в решающей партии смогли-таки с минимальным перевесом завершить игру победой — 25:22.

Также, накануне «Тулица-2» встречалась с «Протоном». Но в этой встрече наши девушки уступили - 2:3 (25:20, 25:23, 18:25, 22:25, 9:15).