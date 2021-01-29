Жители деревни Алешня прошли вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

29 января прививку от коронавируса сделали жителям деревни Алешня Тульского городского округа. Чтобы развести потоки желающих сделать прививку и жителей с симптомами ОРВИ, которые посещают местную амбулаторию, медики организовали мобильный пункт вакцинации в передвижном медицинском комплексе.

Мобильный комплекс оборудован всем необходимым для вакцинации: отведено место для осмотра врача и отдельная процедурная зона, созданы условия для хранения вакцины.

К сегодняшнему дню в Тульской области открыто 39 пунктов, где можно сделать прививку.

Кроме того, сегодня прошли вакцинацию сотрудники Ефремовского маслосыродельного комбината. К ним прибыла выездная бригада медиков районной больницы.