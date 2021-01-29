В центре Тулы сносят незаконное кафе

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На пересечении Советской и Коминтерна в Туле сносят незаконную постройку, в которой располагалось кафе-бистро. Там готовили шаурму. Кафе должны были снести еще в 2019 году, однако, это постоянно откладывалось.

Предприниматель, осуществляющий деятельность этого кафе, задолжал по выплате арендной платы. Этот земельный участок суд обязал предпринимателя освободить. Однако этого долго время не происходило, потому что предприниматель хотел оспорить решение.

Тем не менее, этого сделать, очевидно, не получилось. Постройку сносят, а сама организация переезжает недалеко от этого места — буквально через дорогу.