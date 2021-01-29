Дело депутата Тульской областной Думы, спровоцировавшего ДТП, прекращено Фото: Алексей ФОКИН

ГИБДД прекратило производство по административному делу депутата Тульской областной Думы Юрия Кондрашова. Суть ситуации: утром 18 января парламентарий на «Фольксвагене» столкнулся с такси на одном из перекрестков в Ефремове. В следствие удара пострадала пассажирка машины-извозчика. Депутат позже принес женщине извинения и заявил, что готов оказать необходимую помощь.

Проведенная начальником Ефремовского отдела Госавтоинспекции проверка показала, что оснований для административного дела по статье 12.24 КоАП, предусматривающей причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, нет. Пассажирка такси получила ушиб тазобедренного сустава и самостоятельно обратилась в Ефремовскую районную больницу. Выводы медиков: объективных признаков телесных повреждений не установлено.

Таким образом, депутат оказался оштрафован на тысячу рублей по статье 12.13 КоАП за нарушение правил проезда перекрестков.