Учредители тульского потребительского кооператива оказались мошенниками Фото: Алексей ФОКИН

Четверо жителей Тульской области создали два потребительских кооператива с целью хищения денег граждан и привлекли к противоправной деятельности еще четверых жителей региона. Эти организации действовали на территории 12 субъектов региона.

Злоумышленники вели довольно агрессивную рекламную кампанию, ориентированную именно на пенсионеров. Чтобы получить прибыль от вложений, населению предлагали стать пайщиками: обещали высокую доходность вкладов, существенно превышающую действующие ставки кредитных организаций.

Тех, кто заинтересовался проектом, вводили в заблуждение сообщая, что вклады застрахованы и в случае форс-мажорных обстоятельств все деньги им вернут. После заключения договоров гражданам непродолжительное время платили проценты по вкладам, далее все выплаты прекращались.

Таким обманным путем злоумышленники украли более чем у тысячи человек свыше 130 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. В настоящее время четверо подозреваемых заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом. Еще двое предполагаемых лидеров преступного сообщества объявлены в федеральный розыск.