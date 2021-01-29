Водителей проверят на трезвость 30 января на Путейской в Туле

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30 января с 21 до 23 часов на улице Путейская в Туле сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей. Мероприятие будет проводиться с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция города Тулы в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит не только штраф от 30 до 300 тысяч рублей, но ли лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, если вы стали очевидцем случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, вы можете самостоятельно сообщить об этом факте по телефонам:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54