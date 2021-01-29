В Тульской области мужчину будут судить за убийство собутыльника Фото: Алексей ФОКИН

В Плавске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины по обвинению в убийстве.

Днем 17 ноября 2020 года в одном из домов, расположенных в поселке Скуратовский Чернского района Тульской области, обвиняемый выпивал вместе со своим знакомым. Они поссорились, из-за чего один нанес другому множественные удары ногами в область головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы направить это дело в суд для рассмотрения.