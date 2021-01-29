В Тульской области сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание Фото: Алексей ФОКИН

На охраняемом объекте в Ленинском районе сработала тревожная сигнализация. Сигнал об этом поступил на пульт централизованной охраны. Для проверки сообщения на место был направлен экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

При осмотре объекта правоохранители заметили дым, который шел из-под крыши дома. Они вызвали экстренные службы и связались с собственником помещения.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание электрического щитка. Огонь быстро потушили. Имущество собственника, расположенное на объекте, не пострадало.