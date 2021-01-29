В Туле за взяточничество под суд пойдут бывшие участковые Фото: Алексей ФОКИН

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области установлено, что 29 сентября 2020 года сотрудники полиции с ходе проверки соблюдения миграционного законодательства в одной из квартир, обнаружили незаконного мигранта из Узбекистана.

В последствии за незаконное бездействие и за возврат изъятого паспорта гражданина Республики Узбекистан участковые уполномоченные через посредника получили денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч рублей.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Теперь суду предстоит вынести приговор.