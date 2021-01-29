Спецгруппа тульских священников готова помочь коронавирусным больным Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской епархии заработал телефон «горячей линии» 36-15-26, позвонив по которому, можно вызвать священнослужителя на дом или в больничную палату. Полностью экипированные в средства личной защиты служители церкви готовы войти в «красную зону» и выехать на дом к зараженным коронавирусом.

Пригласить к себе священнослужителя может любой верующий совершенно бесплатно. В перечне услуг - таинство причастия, соборования и исповеди, а также духовная помощь.