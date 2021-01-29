На каких улицах Тулы в феврале запланировано отключение газа?
Фото: Алексей ФОКИН
В феврале специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также тех, кто находится на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте Тулагоргаза.
Работы будут проводиться с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:
1 февраля
- ул. Кутузова, 106, подъезд № 1
2 февраля
- ул. Кутузова, 106, подъезд № 2
8 февраля
- ул. Волкова, 9а, подъезд № 1
- ул. Декабристов, 82
9 февраля
- ул. Волкова, 9а, подъезд № 2
10 февраля
- ул. Металлургов, 43-в, подъезды №№ 1, 2
- ул. Волкова, 9а, подъезд № 3
- ул. Декабристов, 82
11 февраля
- ул. Металлургов, 43-в, подъезды №№ 3, 4
- ул. Волкова, 9а, подъезд № 4
15 февраля
- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 1
- ул. Волкова, 2а, подъезд № 1
- ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 1
- ул. Декабристов, 82
16 февраля
- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 2
- ул. Волкова, 2а, подъезд № 2
- ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 2
17 февраля
- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 3
- ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 3
- ул. Декабристов, 82
18 февраля
- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 4
- ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 4
19 февраля
- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 5
24 февраля
- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 6
25 февраля
- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 7