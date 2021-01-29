На каких улицах Тулы в феврале запланировано отключение газа? Фото: Алексей ФОКИН

В феврале специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также тех, кто находится на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте Тулагоргаза.

Работы будут проводиться с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

1 февраля

- ул. Кутузова, 106, подъезд № 1

2 февраля

- ул. Кутузова, 106, подъезд № 2

8 февраля

- ул. Волкова, 9а, подъезд № 1

- ул. Декабристов, 82

9 февраля

- ул. Волкова, 9а, подъезд № 2

10 февраля

- ул. Металлургов, 43-в, подъезды №№ 1, 2

- ул. Волкова, 9а, подъезд № 3

- ул. Декабристов, 82

11 февраля

- ул. Металлургов, 43-в, подъезды №№ 3, 4

- ул. Волкова, 9а, подъезд № 4

15 февраля

- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 1

- ул. Волкова, 2а, подъезд № 1

- ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 1

- ул. Декабристов, 82

16 февраля

- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 2

- ул. Волкова, 2а, подъезд № 2

- ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 2

17 февраля

- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 3

- ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 3

- ул. Декабристов, 82

18 февраля

- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 4

- ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 4

19 февраля

- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 5

24 февраля

- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 6

25 февраля

- ул. Щегловская засека, 32, подъезд № 7