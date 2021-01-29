Центр реабилитации наркозависимых в Тульской области под угрозой закрытия Фото: соцсети

Прокуратура заинтересовалась центром реабилитации наркозависимых. На данный момент здесь выявлено несколько нарушений.

МЧС обнаружило несоответствия пожарной безопасности — в здании нет сигнализации, не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Также нет данных о том, сколько человек остается на ночь на территории центра. Есть проблемы и с участком — на территорию ведет только одна дорога, запасного проезда не предусмотрено, а это тоже нарушение.

Прокуратуру же Дубенского района, в свою очередь, заинтересовало соблюдение трудового законодательства, а также условия социальной реабилитации. Поэтому до результата всех проверок постояльцы переведены в другое учреждение. Сам центр временно закрыт.

Напомним, что из-за ряда пожаров, прокатившихся по различным реабилитационным центрам в стране, было дано распоряжение проверить все учреждения с круглосуточным пребыванием на территории Тульской области. Таковых у нас — восемь.