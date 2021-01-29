Коронавирус в Тульской области, последние новости на 29 января 2021: 193 человека выздоровели Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки, по данным статистики, коронавирус выявлен у 173 человек из Тульской области. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 28 584 человека. Это жители разных районов области.

Наряду с этим, 193 человека за сутки окончательно победили ковид. Всем им пришли отрицательные результаты тестирования. Так, за весь период с болезнью справились 25 784 человека.

Однако обновленные данные статистики пришли и по смертности от вируса. По состоянию на 29 января, скончались 10 человек. Это на 3 человека больше значений прошлых суток. От болезни погибают люди с осложнениями и из группы риска.