Представительницы цыганского этноса обманным путем попадали в квартиры граждан и воровали деньги Фото: Алексей ФОКИН

В Туле полиция задержала двух представительниц цыганского этноса, замешанных в мошенничестве. Стало известно, что женщины под видом работниц водоснабжающей организации подыскивали жертв среди пенсионеров, ходили по их квартирам и сообщали о необходимости проверки исправности счётчиков.

Так, у 87-летней пенсионерки пропали из квартиры 90 тысяч рублей. Она пустила домой двух злоумышленниц. Пока одна из них беседовала с пенсионеркой, отвлекая ее, вторая смогла пройти в квартиру, отыскать сбережения пенсионерки и забрать их.

Когда потерпевшая обнаружила пропажу средств, она обратилась в полицию. Позже подозреваемые были задержаны: ими оказались 50-летняя неработающая женщина и её 55-летняя неработающая подельница. Свою вину они признали.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».