Виновнику смертельного ДТП в Тульской области грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

В Одоевском районном суде рассматривается дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчина, управляя абсолютно исправным автомобилем, ехал по дороге «Тула-Белев». На территории Дубенского района обвиняемый не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем потерпевшего. В результате аварии потерпевший скончался.

Сейчас водитель вылетевшего на встречку автомобиля находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Судебное заседание, на котором решится, какое наказание понесет виновный, перенесено на 3 февраля этого года. Ему могу назначить принудительные работы на срок до четырех лет или лишить свободы на срок до пяти лет. Оба случая предполагают лишение права занимать определенные должности.