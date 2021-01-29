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Жительница Тульской области заплатит более 130 000 за затопление соседки

Такое решение принял суд
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Жительница Тульской области заплатит более 130 000 за затопление соседки

Жительница Тульской области заплатит более 130 000 за затопление соседки

Фото: Алексей ФОКИН

Жительница поселка Одоев залила соседку, а та решила подать на нее в суд. Эксперт заключил, что причиненный ущерб составил 120 534 рублей.

Жительница залитой квартиры потребовала возместить ей материальный ущерб и судебные расходы в сумме 132305 рублей.

Решением суда заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.