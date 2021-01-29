В Одоевском районе хотят закрыть доступ к заброшенному зданию Фото: Алексей ФОКИН

В Одоевском районе Тульской области есть заброшенное нежилое здание, оно находится в поселке Одоев. Как правило, такие объекты всегда привлекают подростков. Однако такие заброшенные дома часто являются местом повышенной опасности.

Сейчас территория вокруг здания не ограждена и не охраняется. Это значит, что у посторонних лиц к нему имеется свободный доступ. Заброшенный объект представляет особый риск, потому что там могут совершаться противоправные действия.

Поскольку администрация района бездействует, решение об ограничении доступа в здание будет приниматься в судебном порядке в начале февраля.