Тульский «Арсенал» начал вторые зимние тренировочные сборы в Турции Фото: соцсети

Сразу по прибытию на место, команда Дмитрия Парфенова провела восстановительную тренировку.

Впереди у «Арсенала» десять насыщенных тренировочных дней. За это время оружейники проведут пять контрольных матчей. Первый — 30 января с «Силексом» из Македонии, второй — 31 января с латвийским «Лиепая», третий — 3 февраля с «Монатной» из Болгарии, четвертый и пятый — 6 февраля. Утром соперником красно-желтых станет представитель ФНЛ «Томь», а вечером - боснийский «Белез».

Кстати, по итогам первых сборов в тройку лучших общего зачета игроков «Арсенала» вошли Георги Костадинов и Владислав Пантелеев. Лучшим вратарем стал Артур Нигматуллин, среди крайних защитников - Роберт Бауэр, среди центральных – Гиа Григалава, крайний полузащитник - Александр Ломовицкий, а в линии атаки – Евгений Луценко. Абсолютный победитель зачета - Валерий Громыко.