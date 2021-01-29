В Тульской области утвердили размер минимальной зарплаты Фото: Алексей ФОКИН

Вопрос о минимальном размере заработной платы работникам обсудили в управлении экономического развития администрации Тулы. На заседании межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате зарплаты и контролю за поступлением налогов в муниципальный бюджет было определено, какой минимум могут получать работники коммерческих и бюджетных организаций.

Так, с 1 января наступившего года минимальная зарплата для работников коммерческих организаций Тулы составит 14200 тысяч рублей, а для сотрудников бюджетных учреждений — 12792 рубля.

Такое соглашение подписали в декабре прошлого года. Об изменениях на данный момент оповестили всех работодателей Тульской области.