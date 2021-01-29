Утром 29 января Тула неожиданно вновь встала в пробках Фото: Алексей ФОКИН

Рязанская - «Восточка» встала по направлению от Пролетарского округа. «Хвост» пробки растянулся от остановки «Таксопарк» до Суворовского училища.

Несколько локальных пробок образовались на проспекте Ленина, традиционно застыла улица Кирова ближе к перекрестку с Ложевой. Староникитская оказалась парализована в обоих направлениях. Затруднено движение на Оборонной в районе новой автостанции.

При этом сообщений о ДТП не поступало. Причиной снижения скорости движения вполне могла стать образовавшаяся за ночь гололедица.