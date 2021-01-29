Осторожно, гололед: 29 января улицы Тулы покроются льдом Фото: Алексей ФОКИН

После оттепели в столицу региона снова приходят морозы. Образовавшиеся на улицах лужи начинают замерзать, появляется наледь. Так, уже с утра многие тротуары превратились в каток.

Кроме того, уже к вечеру температура в городе понизится до -3, пойдет снег. Атмосферное давление будет ниже нормы — в районе 730 мм рт.ст. Влажность воздуха 88-90%. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 6,4-7,4 м/с.

В ближайшие сутки будьте осторожны, выходя на улицу. Не торопитесь и внимательно смотрите под ноги. Гололед — очень травмоопасная погода. Падения могут грозить серьезными последствиями для здоровья. Постарайтесь их предотвратить.