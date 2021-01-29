Тульские антимонопольщики добились требования переименовать микрокредитную организацию, маскировавшуюся под известный банк Фото: Алексей ФОКИН

Инициировал ситуацию сам один из банков. В соответствии с заявлением, КПК «Розсельхоз» использовало в своей деятельности наименование, сходное до степени смешения с наименованием «Россельхозбанк».

Совместно с отделением Центробанка было проведено расследование. Выводом антимонопольщиков стало, что данные наименования созвучны и могут ввести потребителя в заблуждение, поэтому в отношении КПК было вынесено предписание о прекращении нарушения законодательства. То есть микрокредитной организации необходимо было переименоваться.

«Розсельхозу», естественно, это не понравилось - он обжаловал решение в арбитражном суде, посчитав его незаконным и необоснованным. Но суд встал на сторону УФАС. Далее КПК обратился в Двадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако и тот вынес постановление об отказе.