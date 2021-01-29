В 2020 году «Ростелеком» построил в ЦФО 269 точек доступа по программе УЦН

В 2020 году «Ростелеком» построил в Центральном федеральном округе (ЦФО) 269 точек доступа к интернету в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Для этого потребовалось проложить более 2 500 километров волоконно-оптических линий связи. Всего на начало 2021 года более 2 600 населенных пунктов с численностью населения 250-500 человек обеспечены доступом в Сеть. Программа завершена на территориях Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой и Тульской областей.

На территории Тульской области «Ростелеком» завершил работы еще в 2018 году, подключив 224 населенных пункта региона, где проживают около 80 тысяч человек. Для этого специалисты «Ростелекома» проложили 73 км волоконно-оптических линий связи.

Дмитрий Ким, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Программа по устранению цифрового неравенства – один из важнейших проектов компании. Благодаря ему тысячи жителей малых населенных пунктов ЦФО могут пользоваться бесплатным интернетом. Мы уже проложили более 16,5 тысячи километров волоконно-оптических линий связи. И работа продолжается: предстоит построить еще более шести тысяч километров оптики и 735 точек коллективного доступа Wi-Fi. В будущем эта инфраструктура может быть задействована для реализации других проектов национального масштаба, например, для обеспечения доступом в интернет учреждений здравоохранения».

Виктор Севастьянов, житель Ивановской области:

«У нас в селе проводного интернета никогда не было. Мы, люди старшего поколения, особой нужды в нем не испытывали, а вот молодежь страдала. После того, как нас подключили к интернету, возле столба с оборудованием поставили лавочки, облагородили территорию. Теперь это главное место сбора всех наших подростков. Да и не только подростков. Вчера соседку встретил. Говорит, внук приезжал, подарил смартфон и научил ее по интернету фотографии отправлять. Думаю, надо будет тоже попробовать».

Для подключения к беспроводной сети через точку доступа УЦН достаточно смартфона, ноутбука или планшета. Пользователю нужно пройти авторизацию через СМС или с помощью учетной записи единого портала государственных услуг. После успешной идентификации пользоваться интернетом в зоне действия Wi-Fi можно абсолютно бесплатно.

Федеральный проект устранения цифрового неравенства стартовал в России в 2014 году и призван обеспечить доступом в интернет все малые населенные пункты страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. «Ростелеком» как национальный цифровой провайдер стал исполнителем проекта. Точки доступа УЦН обеспечивают доступ в Сеть на скорости не менее 10 Мбит/с. Всего по проекту социальным доступом в интернет должны быть обеспечены почти 14 тысяч российских сел и деревень, из них 3 406 – в Центральном федеральном округе.