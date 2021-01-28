Тулякам предлагают задать вопросы начальнику регионального УФСИН Фото: Алексей ФОКИН

29 января 2021 года с 15:00 до 16:00 по телефону 8(4872) 32-98-22 на вопросы туляков ответит начальник УФСИН Иван Павлович Прокопенко, а также председатель ОНК Тульской области Игорь Вячеславович Крюков, председатель общественного совета при УФСИН Алексей Альбертович Устименко и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Светлана Николаевна Дендебер.

Граждане смогут задать вопросы касательно всех направлений деятельности службы исполнения наказаний в Тульской области, в том числе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, а также условий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему.