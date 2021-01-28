Очередное, 17-е заседание суда по «мусорному» делу бывшего главы одного из районов Тульской области не внесло ясности Фото: Алексей ФОКИН

Речь идет о скандале с мусорным полигоном, разразившемся в прошлом году в Щекинском районе. Так, органами предварительного следствия установлено, что в августе 2018 года администрация района заключила контракт с некоей фирмой на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в деревне Подиваньково. Цена контракта на тот момент составляла 120,75 миллионов рублей. Осуществление контроля за исполнением муниципального контракта было поручено лично заместителю главы администрации.

Однако в нарушение требований Федерального закона «Об экологической экспертизе» и положений проектно-сметной документации, бывший глава администрации района вместе с тем самым заместителем, с целью создания видимости надлежащего исполнения подрядчиком контракта, дал согласие на использование материалов, стоимость которых была значительно ниже указанной в контракте. Тем самым, они совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, повлекшие незаконное расходование целевых бюджетных средств, а также угрозу состоянию окружающей среды.

Самое печальное, что спустя некоторое время вновь возникла необходимость проведения всех этапов рекультивации полигона, плюс устранения последствий работ, проведенных с нарушением условий. В итоге общий материальный ущерб бюджету Щекинского района составил 130 с небольшим миллионов рублей.

Теперь суд разбирается во всех деталях, опрашивая свидетелей как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.

Статья, по которой обвиняются бывшие чиновники (ч. 3 ст. 286 УК РФ), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать государственные посты на срок до трех лет.

Пока в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.