Женщина из Алексина отказалась надеть маску и подралась с полицией: возбуждено уголовное дело Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины из Алексина, которая оказывала сопротивление полицейским и применяла к ним насилие.

25 января на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира в Алексине, сотрудник полиции потребовал у 51-летней женщины надеть маску. Та почему-то отказалась и вела себя довольно агрессивно. Кроме того, женщина оказывала полицейским сопротивление и применяла к ним насилие.

Следователями проводятся все необходимые проверки, а также останавливается характер телесных повреждений потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.